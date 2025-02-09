Таня Михайлова-Саар о своей новой песне: иногда полезно напомнить, что в одном-единственном слове может скрываться сила

«В моей жизни тоже были ситуации, когда я чувствовала, что другой человек мог бы подумать, прежде чем что-то сказать. Из одной из таких ситуаций и родился текст этой песни, а вместе с ним и мелодия», - рассказывает Татьяна о своем новом треке.

«Иногда полезно напомнить другим и самой себе, что в одном-единственном слове может скрываться сила. Одним словом можно поднять человека или разрушить его. Одно слово может решить, идти ли дальше вместе или нет».

Татьяна рассказала редакции, что написала эту песню уже некоторое время назад, но именно сейчас почувствовала, что настало время ее выпустить. «В конце декабря я связалась с Эриком Каммисте. Он прослушал демо-запись, она ему понравилась, и он согласился продюсировать песню».

Две недели шла интенсивная работа в студии. «Мы записывали вокал, партии скрипок и виолончели, слушали и исправляли. Песня была завершена только вчера, так что это совершенно свежая работа», - делится певица.​

Продюсером этого свежего музыкального произведения стал Эрик Каммисте. Это первая совместная работа Татьяны и Эрика, но, по словам певицы, точно не последняя. Они уже работают над новой песней, а осенью, возможно, выпустят полноценный альбом.

Послушать новую песню можно здесь: