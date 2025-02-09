Из-за популярного энергетического напитка 20-летняя жительница Техаса попала в больницу

Джазмин Гарса вместе со своим парнем Айзеком Аялой занималась в тренажерном зале, когда внезапно почувствовала головокружение, а ее самочувствие резко ухудшилось. Она попыталась немного отдохнуть, но внезапно потеряла сознание, упала на пол и у нее начались судороги. Незадолго до этого она выпила треть банки энергетического напитка Ghost.