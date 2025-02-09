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Из-за популярного энергетического напитка 20-летняя жительница Техаса попала в больницу

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Коктейль (иллюстративное фото).
Коктейль (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Джазмин Гарза из Айовы заканчивала тренировку в спортзале со своим бойфрендом Айзеком и выпила энергетик. После этого она почувствовала головокружение и слабость, пишет DailyMail.

Джазмин Гарса вместе со своим парнем Айзеком Аялой занималась в тренажерном зале, когда внезапно почувствовала головокружение, а ее самочувствие резко ухудшилось. Она попыталась немного отдохнуть, но внезапно потеряла сознание, упала на пол и у нее начались судороги. Незадолго до этого она выпила треть банки энергетического напитка Ghost.

Айзек бросился к ней и обнаружил, что Джазмин не дышит. Он немедленно начал оказывать первую помощь, сообщает DailyMail. В больнице выяснилось, что ее почки, лёгкие и сердце сильно повреждены. Врачи сказали семье Джазмин, что это будет чудо, если она когда-нибудь полностью восстановится.

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