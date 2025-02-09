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Как мы делаем полезную кашу вредной и какие две рекомендуется есть реже

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Овсяная каша с вареньем
Овсяная каша с вареньем Фото: James McLauchlan/Shutterstock.com

Теплая каша - у кого-то мысль о такой еде вызывает приятные воспоминания, кашей наслаждаются и будучи взрослыми, а для кого-то это детская травма, когда в тарелке оказывается что-то сине-серое, похожее на клейстер и абсолютно безвкусное.

Первое, что приходит на ум при слове «каша» - это овсянка, манка, рис, пшено, однако мир каш гораздо разнообразнее и подходит не только для завтрака. Каша из различных круп и гороха - сытная и годится для полноценного основного блюда.

Но какие каши менее питательны и как мы можем испортить даже самые полезные, объясняет диетолог Гуна Рийкуре.

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