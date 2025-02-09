Канье Уэст опубликовал футболку со свастикой: музыкант считает, что придумал шедевр

Американский репер Канье Уэст опубликовал с соцсети Х изображение белой футболки со свастикой. Данное творение он назвал «своим величайшим произведением искусства на сегодняшний день».

За несколько часов это изображение на его аккаунте X собрало более 5 миллионов просмотров, 52 тысячи лайков и 8 тысяч комментариев.

Этот пост появился через несколько часов после череды шокирующих расистских, гомофобных, антисемитских и сексистских твитов, среди которых был и призыв к президенту Дональду Трампу освободить из тюрьмы Шона Комбса, более известного как P.Diddy, обвиняемого в изнасилованиях, торговле людьми и рэкете.

В одном твитов Канье заявил, что «он нацист», добавив, «что любит Гитлера». Также он заметил, что «Гитлер был таким свежим» и сообщил, что «намеревается сделать разговоры о Гитлере нормой».

Однако, как отмечает Daily Mail, позже шоумен отметил, что все его «заявления»​ якобы были частью «социального эксперимента». Таким образом он собирался проверить, не забанят ли его в Twitter за оскорбительные посты, как произошло с Instagram. На самом же деле, по его словам, он любит всех.