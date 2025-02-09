«Важно то, что люди будут помнить обо мне после»: Томми Кэш рассказал о том, как возникла идея принять участие в Eesti laul

Ану Вяльба спросила Томми Кэша, почему так получается, что все о нем знают, но о нем самом известно очень мало. «Все слишком много говорят, у нас так много информации повсюду. Все пытаются много рассказывать о себе, и я не думаю, что это имеет значение», - начал музыкант.