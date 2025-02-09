Мировая звезда Томми Кэш побывал в передаче Hommik Anuga. Певец рассказал, как ему пришла в голову мысль попытаться попасть на Евровидение и как появилась его песня «Espresso Macchiato».
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«Важно то, что люди будут помнить обо мне после»: Томми Кэш рассказал о том, как возникла идея принять участие в Eesti laul
Ану Вяльба спросила Томми Кэша, почему так получается, что все о нем знают, но о нем самом известно очень мало. «Все слишком много говорят, у нас так много информации повсюду. Все пытаются много рассказывать о себе, и я не думаю, что это имеет значение», - начал музыкант.