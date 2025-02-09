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«Как же это все-таки невероятно...» Эстонская телеведущая прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке

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Фото статьи
Фото: Elmo Riig

«Жизнь полна сюрпризов!» - делится в соцсетях блогер и журналист Хелия Силламаа, которая прошлась по подиуму в качестве модели для эстонского бренда на Неделе моды в Нью-Йорке.

«Вчера, находясь в центре суматохи Недели моды в Нью-Йорке, я вдруг подумала, как же это все-таки невероятно - даже в более зрелом возрасте могут открываться возможности, о которых и мечтать не осмелился бы…» - пишет Хелия в своем посте в Instagram, сопровождая его кадрами с Недели моды. «А потом напомнила себе, что мне всего 30 лет, и, возможно, я немного драматизирую».

Хелия Силламаа вышла на подиум знаменитой Нью-Йоркской недели моды, представляя эстонский модный бренд Haruu.

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