«Как же это все-таки невероятно...» Эстонская телеведущая прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке

«Вчера, находясь в центре суматохи Недели моды в Нью-Йорке, я вдруг подумала, как же это все-таки невероятно - даже в более зрелом возрасте могут открываться возможности, о которых и мечтать не осмелился бы…» - пишет Хелия в своем посте в Instagram, сопровождая его кадрами с Недели моды. «А потом напомнила себе, что мне всего 30 лет, и, возможно, я немного драматизирую».