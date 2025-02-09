Антс-Арнольд покинул свой дом в деревне Анниквере в волости Хальяла в середине октября и с тех пор не вернулся. Близкие узнали о его исчезновении только несколько дней назад, после чего поиски начали как полиция, так и Фонд Kadunud.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ В октябре пропал 70-летний мужчина, местонахождение которого до сих пор неизвестно
«Известно, что 16 октября 2024 года в уезде Ляэне-Вирумаа пропал без вести 70-летний Антс-Арнольд», - пишет в социальных сетях руководитель фонда Kadunud Ааре Рюйтель.
Точное время исчезновения мужчины трудно установить со слов свидетелей. Близкие узнали о его пропаже только несколько дней назад.
Мобильный телефон Антс-Арнольда недоступен с октября 2024 года, и родственники очень обеспокоены, что с ним могло что-то случиться.
Один из близких, услышав об исчезновении, сразу же сообщил об этом в полицию 5 февраля, после чего начались активные поиски в Кунда и его окрестностях.
Также родственники обратились в фонд Kadunud, и поисковая группа OPEROG фонда начала поиски Антс-Арнольда 6 февраля.
«Сейчас мы публикуем объявление о поиске пропавшего мужчины на основе собранной оперативной информации, чтобы получить новые данные и сведения о его возможных перемещениях», - говорится в сообщении фонда Kadunud в социальных сетях.
Приметы 70-летнего Антс-Арнольда:
- Рост: 180 см
- Волосы: короткие, седые
- Телосложение: худощавое
- Одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и светло-голубые кеды с белой подошвой
- На голове черная кепка
- С собой кошелек с документами и широкое кольцо на пальце
Важная просьба ко всем, кто находился в районе Кунда и его окрестностей с 16 октября 2024 года или позже, особенно тем, кто использовал автомобиль с видеорегистратором, а также тем, кто видел мужчину в такой же одежде, - немедленно свяжитесь с фондом Kadunud по круглосуточному телефону +372 661 6776, - пишет Ааре Рюйтель в социальных сетях. По его словам, это сложный случай, так как факт исчезновения человека осенью стал известен только сейчас.
На данный момент известно, что мужчина покинул свой дом в деревне Анниквере в волости Хальяла 11 или 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон был выключен, и родственники не располагают информацией о его местонахождении.
«У него не так много близких, но когда они поняли, что его нет в Кунда, ситуация стала действительно сложной. Очень большая неизвестность... Тем более что он пропал на длительное время», - прокомментировал Ааре Рюйтель.
Он добавил, что Антс-Арнольд пропадал и летом. 21 июля Rus.Postimees писало, что 70-летний мужчина, который отправился в магазин в Вызу и исчез, был найден через неделю недалеко от Хаапсалу.
Однако сейчас ситуация намного серьезнее, так как мужчина отсутствует уже несколько месяцев.
«Он ушел из своего дома в другое место, куда, как знали близкие, он собирался по делам. Но потом он ушел и оттуда, и никто не знал, что он пропал. В конце концов, об этом стало известно только сейчас, и тогда уже обратились в полицию. Родственники думали, что он в Кунда, но оказалось, что его там больше нет», - объяснил Ааре Рюйтель.