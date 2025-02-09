ПОМОГИТЕ НАЙТИ! В октябре пропал 70-летний мужчина, местонахождение которого до сих пор неизвестно

Фото: Скриншот публикации в Facebook/SA Kadunud

На данный момент известно, что мужчина покинул свой дом в деревне Анниквере в волости Хальяла 11 или 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон был выключен, и родственники не располагают информацией о его местонахождении.

«У него не так много близких, но когда они поняли, что его нет в Кунда, ситуация стала действительно сложной. Очень большая неизвестность... Тем более что он пропал на длительное время», - прокомментировал Ааре Рюйтель.

Он добавил, что Антс-Арнольд пропадал и летом. 21 июля Rus.Postimees писало, что 70-летний мужчина, который отправился в магазин в Вызу и исчез, был найден через неделю недалеко от Хаапсалу.

Однако сейчас ситуация намного серьезнее, так как мужчина отсутствует уже несколько месяцев.

«Он ушел из своего дома в другое место, куда, как знали близкие, он собирался по делам. Но потом он ушел и оттуда, и никто не знал, что он пропал. В конце концов, об этом стало известно только сейчас, и тогда уже обратились в полицию. Родственники думали, что он в Кунда, но оказалось, что его там больше нет», - объяснил Ааре Рюйтель.