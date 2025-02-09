Не Венгрия: названы самые популярные страны мира среди любителей спа

Однако, судя по результатам исследования SpaSeekers, на данный момент путешественники интересуются совершенно другими направлениям в качестве мест, где можно расслабиться в саунах, бассейнах или на массажных столах.

Так, возглавляет список популярных спа-направлений в этом году Вьетнам, который показал ошеломляющий рост количества поисковых запросов в Google на 175 процентов. В этой стране доступно огромное количество вариантов отдыха - от термальных источников и медитации до травяных ванн и вьетнамского массажа, цитирует результаты исследования журнал Time Out.

Второе место в рейтинге заняло Марокко на севере Африки, интерес к которому вырос на 84 процента, где помимо традиционных марокканских хаммамов посетители стремились попробовать талассотерапию (процедуры с использованием морской воды).

Третью строчку разделили европейские страны Албания и Румыния, у каждой из которых рост поисковых запросов составил 83 процена. Также в ТОП-7, неожиданно для многих, попали африканские страны - Гамбия, Зимбабве и Южная Африка. А вот Венгрия не попала даже в ТОП-20.