«Она ужасна»: Трамп решил оставить принца Гарри в США и назвал причину

Президент США Дональд Трамп не будет депортировать из США британского принца Гарри, несмотря проблемы с его миграционным статусом. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете New York Post.

Фонд «Наследие» в Штатах утверждает, что принц Гарри мог скрыть факт употребления наркотиков в прошлом. Это является причиной лишение прав на получение визы США. Однако Трамп поступил гуманно, посчитав, что у Гарри «хватает проблем с супругой».

«Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», - кратко пояснил Трамп свое решение.

Трамп воспользовался случаем, чтобы похвалить старшего брата Гарри - принца Уильяма. С ним президент Штатов встречался в частном порядке в Париже в декабре во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

«Я думаю, что Уильям - замечательный молодой человек», - поделился Трамп впечатлениями.

Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл, которая родилась в Лос-Анджелесе, на протяжении многих лет выражали негативное отношение к Трампу. Жена принца считала, что он «​сеет хаос» и является «женоненавистником». Трамп в свою очередь описал Гарри как «избитого» Маркл.

«Я думаю, бедного Гарри водят за нос», - признался Трамп в беседе с изданием.