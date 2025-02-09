Евровидение-2025: победителем отбора в Украине стала группа Ziferblat

По результатам национального отбора Украину на песенном конкурсе Евровидение в Швейцарии будет представлять группа Ziferblat. В финале отбора в Киеве соревновались десять участников.Группа Ziferblat с песней «Bird of Pray» победила в финале национального отбора в Украине вечером в субботу, 8 февраля.

Именно она представит страну на 69-м песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая. Ziferblat получила наибольшее число баллов среди всех участников отбора в стране - 19: члены жюри отдали группе 9 баллов, а зрители - 10.

Трансляцию вели телеканал Суспільне Культура и YouTube-канал Евровидение в Украине. В финале в Киеве соревновались десять участников. Украина примет участие в первом полуфинале 13 мая Швейцария получила право провести в 2025 году конкурс Евровидение после победы Nemo c композицией «​The Code» в 2024 году в Швеции.

Представители стран так называемой большой пятерки (Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании) и страны-победительницы автоматически попадают в финал. В первом полуфинале 13 мая выступят 15 стран, во втором, 15 мая, - 16. Финал, за выход в который будут бороться полуфиналисты, состоится 17 мая. Известно, что Украина будет участвовать в первом полуфинале.

Поскольку по результатам жеребьевки немцы смогут голосовать только за участников второго полуфинала, у них не будет возможности отдать свои голоса за украинского представителя. Имя представителя Германии на Евровидении станет известно 1 марта. Россия была отстранена от участия в песенном конкурсе в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.