Март традиционно дает старт новому витку путешествий после суровой зимы. Постепенно приходя в себя после рождественских расходов, многие люди стремятся насладиться первыми весенними лучами солнца или же принять участие в традиционнх карнавалах, пишет УНИАН.
Эксперты рассказали, куда стоит отправиться на отдых в марте
К тому же, этот период года считается межсезоньем, а это значит, что на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже. Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали лучшие направления мира для посещения в марте 2025 года.
«К марту весна набирает силу в северном полушарии, а ряд популярных направлений оттаивают после холодных, непиковых периодов - с дополнительным бонусом в виде того, что толпы еще не прибыли. Тем временем в южном полушарии ртутный столбик начинает скользить в противоположном направлении, привлекая любителей острых ощущений и охотников за выгодными предложениями для приключений в низкий сезон», - отмечают авторы материала.
Семь лучших мест в мире для отдыха в марте 2025 года:
- Гран-Канария, Испания - лучшее место для релаксации.
- Марокко - лучшее место для серфинга.
- Коста-Рика - лучшее место для приключений на свежем воздухе.
- Стамбул, Турция - лучшее место для гурманов.
- Неаполь, Италия - лучшее место для итальянского отпуска.
- Кюсю, Япония - лучшее место для наблюдения за цветением сакуры.
- Антигуа - лучшее место для любителей погреться на солнце.