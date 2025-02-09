Эксперты рассказали, куда стоит отправиться на отдых в марте

К тому же, этот период года считается межсезоньем, а это значит, что на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.​ Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали лучшие направления мира для посещения в марте 2025 года.

«К марту весна набирает силу в северном полушарии, а ряд популярных направлений оттаивают после холодных, непиковых периодов - с дополнительным бонусом в виде того, что толпы еще не прибыли. Тем временем в южном полушарии ртутный столбик начинает скользить в противоположном направлении, привлекая любителей острых ощущений и охотников за выгодными предложениями для приключений в низкий сезон», - отмечают авторы материала.

Семь лучших мест в мире для отдыха в марте 2025 года:

Гран-Канария, Испания - лучшее место для релаксации. Марокко - лучшее место для серфинга. Коста-Рика - лучшее место для приключений на свежем воздухе. Стамбул, Турция - лучшее место для гурманов. Неаполь, Италия - лучшее место для итальянского отпуска. Кюсю, Япония - лучшее место для наблюдения за цветением сакуры. Антигуа - лучшее место для любителей погреться на солнце.