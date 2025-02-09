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Эксперты рассказали, куда стоит отправиться на отдых в марте

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В марте на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.​ Снимок иллюстративный.
В марте на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.​ Снимок иллюстративный. Фото: Drazen Zigic/shutterstock

Март традиционно дает старт новому витку путешествий после суровой зимы. Постепенно приходя в себя после рождественских расходов, многие люди стремятся насладиться первыми весенними лучами солнца или же принять участие в традиционнх карнавалах, пишет УНИАН.

К тому же, этот период года считается межсезоньем, а это значит, что на многих популярных направлениях еще нет слишком больших толп туристов, а цены значительно ниже.​ Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали лучшие направления мира для посещения в марте 2025 года.

«К марту весна набирает силу в северном полушарии, а ряд популярных направлений оттаивают после холодных, непиковых периодов - с дополнительным бонусом в виде того, что толпы еще не прибыли. Тем временем в южном полушарии ртутный столбик начинает скользить в противоположном направлении, привлекая любителей острых ощущений и охотников за выгодными предложениями для приключений в низкий сезон», - отмечают авторы материала.

Семь лучших мест в мире для отдыха в марте 2025 года:

  1. Гран-Канария, Испания - лучшее место для релаксации.
  2. Марокко - лучшее место для серфинга.
  3. Коста-Рика - лучшее место для приключений на свежем воздухе.
  4. Стамбул, Турция - лучшее место для гурманов.
  5. Неаполь, Италия - лучшее место для итальянского отпуска.
  6. Кюсю, Япония - лучшее место для наблюдения за цветением сакуры.
  7. Антигуа - лучшее место для любителей погреться на солнце.
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