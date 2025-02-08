Безумно можно быть первым! В столичном ночном клубе выступит популярный певец

В субботу, 8 февраля, в столичном клубе MJClub выступит певец HOMIE. Его считают самым лирическим исполнитель последних пяти лет! Исполнитель является автором так хитов, как «Лето как осень», «Безумно можно быть первым», «Эгоист», «Что осталось от тебя», «Лето».

Также всю ночь для гостей вечеринки будет играть DJ Sasha First. Это герой светских тусовок и неутомимый хитмейкер с многолетним стажем. Его музыку играют на многих коммерческих танцполах мира и топовых радиостанциях страны. Гость многих лучших клубов мира и лидер всевозможных музыкальных чартов и рейтингов.

Мероприятие начинается в 23:00 и будет длится до самого утра! Билеты и подробную информацию ищите здесь!