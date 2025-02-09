ГОРОСКОП НА 9 ФЕВРАЛЯ Едва ли день у Раков обойдется без проблем, а у Тельцов сегодня все сложится удачно

Возможны напряженные моменты в общении, однако к вечеру выяснится, что дело было лишь в недопонимании. Настроиться на позитивный лад помогают дела, требующие творческого подхода. Многих порадует возможность придумать что-то новое, реализовать неожиданно появившиеся идеи.​

Овен

У вас будет шанс добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Вы проявите настойчивость, не отступите перед преградами, едва ли кто-то сможет помешать вам достичь цели. Не всегда будет легко ладить с окружающими: вас могут обвинять в упрямстве, нежелании учитывать чужие интересы. Но от своих планов вы все равно не откажетесь, а критиков едва ли станете слушать. Даже если дел будет больше, чем обычно, вы со всем справитесь. Не возникнет проблем с решением профессиональных задач, даже совершенно новых для вас. Многим Овнам пригодятся знания, полученные раньше.

Телец

Хотя вам и придется поволноваться, день сложится удачно и наверняка порадует какими-то приятными сюрпризами. Правда, дел окажется неожиданно много, придется думать о нескольких сложных вопросах сразу. Не так-то легко будет ничего не упустить из виду, но вы справитесь. Самое приятное впечатление оставят новые знакомства. Не исключено, что сегодня вам удастся пообщаться с людьми, о которых вы прежде много слышали. Возможно начало очень плодотворного сотрудничества. Некоторым Тельцам предложат новую работу – именно ту, о которой представители знака мечтали.

Близнецы