ВИДЕО Потап объявил о кастинге в свою группу: как отреагировали в Сети

Певец на английском языке пригласил певцов, танцоров и «просто талантливых людей» присоединиться к пробам, прислав соответствующее видео. Видеоработы лучших участников украинский исполнитель обещает размесить на своей странице.

«Я рад объявить о европейском кастинге на прослушивание в Mozgi Band. Все, что вам нужно, это - записать видео, где вы танцуете или поете», - сказал Потап. В описании к своему видео, певец добавил, что новых участников группы ждут «фестивали, тв-шоу и участие в рекламе».

«Поэтому не теряйте свою возможность, потому что теперь шоу-бизнес стал открытым для вас!» - резюмировал Потап.

Как отреагировали пользователи

Пользователи в Instagram из Украины отреагировали на новое видео исполнителя с приглашением на кастинг. Многие из комментаторов иронично высмеяли ролик с началом отбора в группу, в частности следующими репликами:

«Йопта... прям интересно, кто же покупает билеты на твои концерты».

«Это уже снизу постучали или пробили и забрали?»

«Интересно для кого он это? Или уже украинский забыл».

«Просто зачем на английском? Думаете к вам пойдут иностранцы? Не смешите, к вам теперь разве что русские присоединятся».