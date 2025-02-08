Украинский исполнитель Потап сообщил, что объявляет кастинг в свою группу Mozgi Band. Соответствующее видео с началом приема заявок певец объявил в своем Instagram, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Потап объявил о кастинге в свою группу: как отреагировали в Сети
Певец на английском языке пригласил певцов, танцоров и «просто талантливых людей» присоединиться к пробам, прислав соответствующее видео. Видеоработы лучших участников украинский исполнитель обещает размесить на своей странице.
«Я рад объявить о европейском кастинге на прослушивание в Mozgi Band. Все, что вам нужно, это - записать видео, где вы танцуете или поете», - сказал Потап. В описании к своему видео, певец добавил, что новых участников группы ждут «фестивали, тв-шоу и участие в рекламе».
«Поэтому не теряйте свою возможность, потому что теперь шоу-бизнес стал открытым для вас!» - резюмировал Потап.
Как отреагировали пользователи
Пользователи в Instagram из Украины отреагировали на новое видео исполнителя с приглашением на кастинг. Многие из комментаторов иронично высмеяли ролик с началом отбора в группу, в частности следующими репликами:
- «Йопта... прям интересно, кто же покупает билеты на твои концерты».
- «Это уже снизу постучали или пробили и забрали?»
- «Интересно для кого он это? Или уже украинский забыл».
- «Просто зачем на английском? Думаете к вам пойдут иностранцы? Не смешите, к вам теперь разве что русские присоединятся».