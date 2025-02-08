Часто капризничает: Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к «четвертому ребенку»​

Королевские придворные дали комментарии новой книге Тома Куинна «Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг». Среди отзывов много открытий об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В частности, Уильям просит выглаживать и раскладывать для него костюмы, а ванну набирать «точно в одно и то же время каждый день».

Один бывший сотрудник утверждает, что будущий британский король склонен к истерикам, если все идет не по плану, добавляя, что Кейт относится к своему мужу, как к ребенку. «Я не знаю, где был бы Уильям без Кейт... Она успокаивает его, когда он становится немного капризным. Она сказала, что иногда к нему приходится относиться, как к ее четвертому ребенку», - рассказал экс-сотрудник дворца.

Куинн также рассказал, что Кейт дразнит Уильма тем, что королева Камилла происходит от «любимой любовницы» Эдуарда VII. Однако Уильям спокойно это воспринимает. А еще один источник отмечает, что «Кейт пришлось объяснить многие вещи, которые родители вне королевской семьи делают со своими детьми как само собой разумеющееся - она должна была показать ему, как давать детям карманные деньги».

Однажды Уильям тихо сказал: «Мой отец никогда не давал мне карманных денег».

Кейт и Уильям поженились в 2011 году и стали родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.