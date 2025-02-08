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В центре Таллинна приостановилось движение трамваев

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Остановка в работе трамваев в центре столицы.
Остановка в работе трамваев в центре столицы. Фото: Lugeja foto

Читатель портала сообщил, что сегодня около часа дня в центре Таллинна встали трамваи. Ситуацию прокомментировал представитель AS Tallinna Linnatransport.

«Движение трамваев в центре города приостановлено. Водитель трамвая не знал причину», - сообщил около часа дня житель Таллинна, который был в центре города у Viru Keskus. Он также поделился с редакцией фотографией оттуда. 

«Да, действительно, около 13:00 произошла кратковременная остановка, которую удалось устранить в течение 30 минут. Причиной стал технический сбой стрелки, расположенной на рельсах», - прокомментировала руководитель отдела по маркетингу и связям с общественностью AS Tallinna Linnatransport Мерилин Ряббин.

«Восстановление движения по обычному графику может занять до двух часов», - добавила Ряббин.

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