В центре Таллинна приостановилось движение трамваев

«Движение трамваев в центре города приостановлено. Водитель трамвая не знал причину», - сообщил около часа дня житель Таллинна, который был в центре города у Viru Keskus. Он также поделился с редакцией фотографией оттуда.

«Да, действительно, около 13:00 произошла кратковременная остановка, которую удалось устранить в течение 30 минут. Причиной стал технический сбой стрелки, расположенной на рельсах», - прокомментировала руководитель отдела по маркетингу и связям с общественностью AS Tallinna Linnatransport Мерилин Ряббин.

«Восстановление движения по обычному графику может занять до двух часов», - добавила Ряббин.