Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила блогер: «Секрет идеальных блинов - в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток - тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими».​