Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Copy
Блины. Снимок иллюстративный.
Блины. Снимок иллюстративный. Фото: Viktoria Hodos/Shutterstock

Блогер Дарья Посметная попробовала около 20 различных рецептов блинов и выбрала тот, который всегда получается и обеспечивает лучший результат, пишет ТСН.

Ингредиенты для приготовления 20 блинов:

  • два яйца
  • две столовые ложки сахара
  • щепотка соли
  • 300 мл молока
  • 200 мл кипятка
  • 200 г муки
  • 30 г сливочного масла

Пошаговый процесс приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
  2. Влейте в яичную смесь молоко и тщательно перемешайте, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов.
  3. Просейте муку, чтобы избежать комочков, и постепенно добавляйте ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. В результате должно образоваться густое тесто.
  4. Тонкой струйкой влейте 200 мл кипятка в тесто, быстро перемешивая. После этого тесто станет более жидким. Не переживайте, это нормально для данного рецепта.
  5. Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Снова тщательно перемешайте до однородности.
  6. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Это позволит ингредиентам лучше сочетаться, а тесту - «отдохнуть».
  7. Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости смажьте ее небольшим количеством растительного масла или используйте сковороду с антипригарным покрытием. Наливайте небольшое количество теста, распределяя его равномерно по поверхности сковороды. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила блогер: «Секрет идеальных блинов - в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток - тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими».​

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх