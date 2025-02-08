Блогер Дарья Посметная попробовала около 20 различных рецептов блинов и выбрала тот, который всегда получается и обеспечивает лучший результат, пишет ТСН.
Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат
Ингредиенты для приготовления 20 блинов:
- два яйца
- две столовые ложки сахара
- щепотка соли
- 300 мл молока
- 200 мл кипятка
- 200 г муки
- 30 г сливочного масла
Пошаговый процесс приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
- Влейте в яичную смесь молоко и тщательно перемешайте, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов.
- Просейте муку, чтобы избежать комочков, и постепенно добавляйте ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. В результате должно образоваться густое тесто.
- Тонкой струйкой влейте 200 мл кипятка в тесто, быстро перемешивая. После этого тесто станет более жидким. Не переживайте, это нормально для данного рецепта.
- Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Снова тщательно перемешайте до однородности.
- Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Это позволит ингредиентам лучше сочетаться, а тесту - «отдохнуть».
- Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости смажьте ее небольшим количеством растительного масла или используйте сковороду с антипригарным покрытием. Наливайте небольшое количество теста, распределяя его равномерно по поверхности сковороды. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила блогер: «Секрет идеальных блинов - в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток - тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими».