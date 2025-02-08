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ФОТО Эстонский актер попал в страшное ДТП – второго участника аварии доставили в больницу

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Актер Отт Сепп.
Актер Отт Сепп. Фото: Dmitri Kotjuh

В пятницу около 13:30 произошло ДТП на шоссе между Вильянди и Тарту в деревне Мяхма, где столкнулись два автомобиля, сообщает Rus.Postimees. За рулем Subaru, двигавшегося по главной дороге, находился актер Отт Сепп.

По предварительным данным, 80-летняя женщина за рулем Ford выехала с второстепенной дороги на главную, перекрыв путь Subaru, которым управлял 42-летний мужчина. Kroonika пишет, что этим мужчиной был эстонский актер Отт Сепп. Также на опубликованной в пятницу в Rus.Postimees фотографии с места происшествия можно увидеть актера.

Subaru столкнулся с машиной, выехавшей с второстепенной дороги.
Subaru столкнулся с машиной, выехавшей с второстепенной дороги. Фото: Elmo Riig

На момент публикации статьи Отт Сепп не ответил на письмо Elu24.

В результате аварии пострадала 80-летняя женщина-водитель Ford. Скорая помощь доставила ее в больницу, однако информация о характере травм пока отсутствует.

В момент происшествия светило солнце, а дорожное покрытие на месте аварии было сухим. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

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