ФОТО Эстонский актер попал в страшное ДТП – второго участника аварии доставили в больницу

По предварительным данным, 80-летняя женщина за рулем Ford выехала с второстепенной дороги на главную, перекрыв путь Subaru, которым управлял 42-летний мужчина. Kroonika пишет, что этим мужчиной был эстонский актер Отт Сепп. Также на опубликованной в пятницу в Rus.Postimees фотографии с места происшествия можно увидеть актера.