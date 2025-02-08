В пятницу около 13:30 произошло ДТП на шоссе между Вильянди и Тарту в деревне Мяхма, где столкнулись два автомобиля, сообщает Rus.Postimees. За рулем Subaru, двигавшегося по главной дороге, находился актер Отт Сепп.
ФОТО ⟩ Эстонский актер попал в страшное ДТП – второго участника аварии доставили в больницу
По предварительным данным, 80-летняя женщина за рулем Ford выехала с второстепенной дороги на главную, перекрыв путь Subaru, которым управлял 42-летний мужчина. Kroonika пишет, что этим мужчиной был эстонский актер Отт Сепп. Также на опубликованной в пятницу в Rus.Postimees фотографии с места происшествия можно увидеть актера.
На момент публикации статьи Отт Сепп не ответил на письмо Elu24.
В результате аварии пострадала 80-летняя женщина-водитель Ford. Скорая помощь доставила ее в больницу, однако информация о характере травм пока отсутствует.
В момент происшествия светило солнце, а дорожное покрытие на месте аварии было сухим. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.