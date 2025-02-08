Mallukas поделилась в своем блоге решением суда, принятом в середине января, из которого следует, что иск писателя Хенно против человека, который публично утверждал, что он общается с подростками, был отклонен.
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«ТЫ ТАКАЯ ГОРЯЧАЯ!» ⟩ Иск эстонского писателя, который отправлял неприличные сообщения несовершеннолетним, был отклонен
В мае 2021 года Elu24 писал, что самым обсуждаемым в Эстонии в Twitter (теперь - X) стал Сассь Хенно, которого обвиняют в общении с несовершеннолетними подростками и даже изнасиловании. Мужчина искал людей, которые распространяли эти обвинения, и пообещал подать на них в суд.