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«ТЫ ТАКАЯ ГОРЯЧАЯ!» Иск эстонского писателя, который отправлял неприличные сообщения несовершеннолетним, был отклонен

Перевод: Седа Дунгурова
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Сассь Хенно.
Сассь Хенно. Фото: Kalle Veesaar

Mallukas поделилась в своем блоге решением суда, принятом в середине января, из которого следует, что иск писателя Хенно против человека, который публично утверждал, что он общается с подростками, был отклонен. 

В мае 2021 года Elu24 писал, что самым обсуждаемым в Эстонии в Twitter (теперь - X) стал Сассь Хенно, которого обвиняют в общении с несовершеннолетними подростками и даже изнасиловании. Мужчина искал людей, которые распространяли эти обвинения, и пообещал подать на них в суд.

По словам Аде, одной из пользовательниц X, до нее дошли слухи от нескольких девочек, которые общались с 38-летним Хенно. «Все эти девочки не были совершеннолетними. Ты вел такие же грязные разговоры с девушками 14-16 лет», - обвинила она писателя.

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