«ТЫ ТАКАЯ ГОРЯЧАЯ!» Иск эстонского писателя, который отправлял неприличные сообщения несовершеннолетним, был отклонен

В мае 2021 года Elu24 писал, что самым обсуждаемым в Эстонии в Twitter (теперь - X) стал Сассь Хенно, которого обвиняют в общении с несовершеннолетними подростками и даже изнасиловании. Мужчина искал людей, которые распространяли эти обвинения, и пообещал подать на них в суд.