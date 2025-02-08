Модное перерождение – какие антитренды снова актуальны

Меховой воротник на верхней одежде

Ранее его считали устаревшим, однако он снова возвращается в тренды. Образы с меховым воротником выглядят уютно, тепло и даже немного аристократично.

Нулевые возвращаются

Это уже не просто ностальгия, а настоящий модный бум! Блестящие топы, джинсы с заниженной талией, блестки, цепочки на талии - все это снова заполонило улицы и подиумы. Кто бы мог подумать, что стиль 2000-х станет таким желанным?

Топ с горловиной

Когда-то его считали слишком сдержанным, но теперь этот элемент гардероба стал незаменимым. Его можно носить как отдельный элемент или комбинировать с жакетами и кардиганами. Он выглядит элегантно, стильно и в то же время очень удобно.

Палантин

Если хочется добавить образу женственности, палантин - это идеальное решение. Его можно носить с пальто, объемными свитерами или даже поверх платья. С бахромой, гладкий, объемный или тонкий - главное, чтобы подходил к вашему стилю.

Мода любит эксперименты, и главное правило - носить то, что приносит удовольствие. Так что смело доставайте старые любимые вещи или присматривайтесь к новым вариантам знакомых трендов.