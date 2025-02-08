ВИДЕО Невероятная глупость! Мужчины инсценировали нападение медведя, чтобы обхитрить страховую компанию

Все началось в январе 2024, когда один из мужчин заявил, что в его Rolls-Royce Ghost 2010 года вломился медведь, причинив серьезные повреждения автомобилю. Чтобы доказать произошедшее, владелец автомобиля предоставил страховой компании запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы видно, как животное проникает в роскошное транспортное средство через окно, сообщает NY Post.​