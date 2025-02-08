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ВИДЕО Невероятная глупость! Мужчины инсценировали нападение медведя, чтобы обхитрить страховую компанию

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Медведь пытается залезть в автомобиль. Снимок иллюстративный.
Медведь пытается залезть в автомобиль. Снимок иллюстративный. Фото: Alaskan Wildlife / Shutterstock

Четыре друга из Лос-Анджелеса придумали хитрую схему с целью обмануть страховые компании. Только друзья были слишком самоуверенными и не думали, что их могут поймать и привлечь к уголовной ответственности.

Все началось в январе 2024, когда один из мужчин заявил, что в его Rolls-Royce Ghost 2010 года вломился медведь, причинив серьезные повреждения автомобилю. Чтобы доказать произошедшее, владелец автомобиля предоставил страховой компании запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы видно, как животное проникает в роскошное транспортное средство через окно, сообщает NY Post.​

Однако эксперты страховой компании заметили кое-что странное: шерсть «медведя» была подозрительно гладкой и блестящей, больше похожей на костюм для Хэллоуин, чем на настоящий мех дикого животного. Также фотографии повреждений внутри автомобиля вызвали сомнения, поскольку не выглядели так, будто их могли оставить когти настоящего медведя.

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