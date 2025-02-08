В Китае гигантская аквариумная рыба напала на артистку из России прямо во время выступления. Страшный инцидент снял на видео один из туристов, пишет ТСН.
ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Гигантская аквариумная рыба напала на артистку в образе русалки
Во время «Шоу русалок» на 22-летнюю Машу напал огромный осетр, который подкрался сзади и пытался откусить девушке голову. К счастью, артистке удалось выплыть на поверхность и позвать на помощь.
Шоу было остановлено по меньшей мере на полтора часа, а руководство Mekong Underwater World предложило Маше мизерную компенсацию в качестве морального ущерба и попросило ее не рассказывать об инциденте.
Впрочем, в Сеть все равно попали кадры произошедшего.