ЖУТКИЕ КАДРЫ Гигантская аквариумная рыба напала на артистку в образе русалки

Во время «Шоу русалок» на 22-летнюю Машу напал огромный осетр, который подкрался сзади и пытался откусить девушке голову. К счастью, артистке удалось выплыть на поверхность и позвать на помощь.

Шоу было остановлено по меньшей мере на полтора часа, а руководство Mekong Underwater World предложило Маше мизерную компенсацию в качестве морального ущерба и попросило ее не рассказывать об инциденте.

Впрочем, в Сеть все равно попали кадры произошедшего.