Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ЖУТКИЕ КАДРЫ Гигантская аквариумная рыба напала на артистку в образе русалки

Copy
Океанариум. Снимок иллюстративный.
Океанариум. Снимок иллюстративный. Фото: Christian Badescu/Shutterstock

В Китае гигантская аквариумная рыба напала на артистку из России прямо во время выступления. Страшный инцидент снял на видео один из туристов, пишет ТСН.

Во время «Шоу русалок» на 22-летнюю Машу напал огромный осетр, который подкрался сзади и пытался откусить девушке голову. К счастью, артистке удалось выплыть на поверхность и позвать на помощь.

Шоу было остановлено по меньшей мере на полтора часа, а руководство Mekong Underwater World предложило Маше мизерную компенсацию в качестве морального ущерба и попросило ее не рассказывать об инциденте.

Впрочем, в Сеть все равно попали кадры произошедшего.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх