Худшие мужья по знаку Зодиака: нет качеств, необходимых для семейной жизни

В любом правиле есть исключения, и даже мужчина из этого списка может оказаться идеальным мужем. Но как показывает опыт многих женщин, с представителями этих знаков Зодиака редко удается испытать семейное счастье.​

Близнецы

Обладатели этого знака - хорошие любовники. Они очень харизматичные и быстро завоевывают женское сердце. Но когда отношения переходят в стадию брака, женщина уже и не рада. Близнецы совершенно безответственные, не доводят до конца начатое и редко держат слово. В такой паре женщине придется держать быт на своих плечах. И даже это не гарантирует, что муж просто не сбежит от рутины в поисках приключений.

Рыбы

Если вам важно иметь преданного мужа, который даже не взглянет на остальных женщин, то Рыбы - хороший вариант. К сожалению, в остальном это не лучший выбор. Как отмечают многие женщины, это мужчина не для семьи из-за инфантильного характера. Это «вечные дети», для которых вам придется быть заботливой мамочкой и решать их проблемы. Кстати, приготовьтесь вечно соперничать со свекровью, ведь Рыбы очень привязаны к матерям даже во взрослом возрасте.

Водолей