24-летняя Эбони Макинтош из Дерби (Англия) в минувшую субботу была доставлена в больницу в Коломбо (столица Шри-Ланки) после того, как почувствовала себя плохо. Через несколько часов туристка скончалась. Позже стало известно о смерти еще одной туристки, пишет Sky News.
Трагедия на Шри-Ланке: две туристки скончались при загадочных обстоятельствах
На Шри-Ланке при загадочных обстоятельствах умерла 24-летняя британка Эбони Макинтош. Сообщается, что у девушки началась рвота и появились проблемы с дыханием. Ее доставили в больницу, где она и умерла спустя несколько часов.
Полиция сообщила, что накануне трагедии комнату в хостеле, где остановилась туристка, обрабатывали от постельных клопов.
По данным полиции, умерла еще одна девушка - 26-летняя Нади Рагузе из Германии - которая также остановилась в хостеле Miracle Colombo City.
Как сообщается, одну из комнат в хостеле обработали от постельных клопов перед тем, как туристки заболели. Теперь полиция расследует возможность отравления ядовитыми пестицидами, а сам хостел пока закрыли.
На данный момент причина смерти не установлена, а вскрытие не может быть проведено до прибытия семьи погибших - 10 февраля.