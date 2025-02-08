Трагедия на Шри-Ланке: две туристки скончались при загадочных обстоятельствах

На Шри-Ланке при загадочных обстоятельствах умерла 24-летняя британка Эбони Макинтош. Сообщается, что у девушки началась рвота и появились проблемы с дыханием. Ее доставили в больницу, где она и умерла спустя несколько часов.

Полиция сообщила, что накануне трагедии комнату в хостеле, где остановилась туристка, обрабатывали от постельных клопов.

По данным полиции, умерла еще одна девушка - 26-летняя Нади Рагузе из Германии - которая также остановилась в хостеле Miracle Colombo City.

Как сообщается, одну из комнат в хостеле обработали от постельных клопов перед тем, как туристки заболели. Теперь полиция расследует возможность отравления ядовитыми пестицидами, а сам хостел пока закрыли.​

На данный момент причина смерти не установлена, а вскрытие не может быть проведено до прибытия семьи погибших - 10 февраля.