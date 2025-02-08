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СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! Торжество приняло неожиданный поворот, когда жених вышел на танцпол

Перевод: Седа Дунгурова
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Отец отменил свадьбу дочери. Она расплакалась и побежала за расстроенным женихом. Снимок иллюстративный.
Отец отменил свадьбу дочери. Она расплакалась и побежала за расстроенным женихом. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По Сети разлетелся фото газеты, в которой написали о расторгнутой свадьбе. Причина отмены торжества показалась пользователям соцсетей настолько нелепой, что дискуссия на тему произошедшего не утихает уже долгое время.

Отец невесты из Нью-Дели (Индия) отменил свадьбу дочери, увидев, как ее жених поет и танцует под саундтрек из фильма «Злодей» - What Lies Beneath the Blouse. Скандал стал достоянием общественности после того, как в одной из газет написали о расторгнутой свадьбе. Произошедшее вызвало у пользователей соцсетей волну смеха и обсуждений.

Инцидент произошел, когда друзья жениха включили песню из фильма и попросили его станцевать. Недолго думая, мужчина пустился в пляс под восторженные крики гостей. Однако танец привел в ярость отца невесты, который тут же остановил церемонию. По его словам, будущий зять своим непристойным поведением оскорбил семейные ценности.

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