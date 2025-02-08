СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! Торжество приняло неожиданный поворот, когда жених вышел на танцпол

Отец невесты из Нью-Дели (Индия) отменил свадьбу дочери, увидев, как ее жених поет и танцует под саундтрек из фильма «Злодей» - What Lies Beneath the Blouse. Скандал стал достоянием общественности после того, как в одной из газет написали о расторгнутой свадьбе. Произошедшее вызвало у пользователей соцсетей волну смеха и обсуждений.