Звезда «Властелина колец» сыграл свадьбу с избранницей, которая моложе его на 11 лет​

В комментарии TMZ инсайдер сообщил, что влюбленные сыграли тайную свадьбу в канун Нового года в Швеции. На праздник были приглашены около 80 человек.​

К слову, свой новый статус подтверждал и сам Элайджа. Так, это произошло во время записи подкаста Inside of You, где он назвал Мэтте-Мари своей «женой». Впрочем, после этого супруги не рассказывали никаких подробностей.

Тем не менее, иностранное издание также нашло соответствующую запись о регистрации брака 44-летнего Вуда в соответствующем реестре в округе Лос-Анджелес.