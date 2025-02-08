Избранницей Элайджи Вуд стала продюсер Мэтте-Мари Конгсвед, которая моложе его на 11 лет. Пара вместе с 2018 года и уже воспитывает двоих детей - сына и дочь. Однако лишь после семи лет совместной жизни они официально заключили брак.
Звезда «Властелина колец» сыграл свадьбу с избранницей, которая моложе его на 11 лет
В комментарии TMZ инсайдер сообщил, что влюбленные сыграли тайную свадьбу в канун Нового года в Швеции. На праздник были приглашены около 80 человек.
К слову, свой новый статус подтверждал и сам Элайджа. Так, это произошло во время записи подкаста Inside of You, где он назвал Мэтте-Мари своей «женой». Впрочем, после этого супруги не рассказывали никаких подробностей.
Тем не менее, иностранное издание также нашло соответствующую запись о регистрации брака 44-летнего Вуда в соответствующем реестре в округе Лос-Анджелес.