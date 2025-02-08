ФОТО Популярные блогеры переехали в излюбленное место отдыха жителей Эстонии: «Это было правильное решение!»

Эстонский блогер Геттер Адеэле Тамм и ее парень Каспар Раннамяэ, участвовавшие в шоу Naabrist parem в 2023 году, решили на время переехать в Испанию вместе с двумя своими кошками.
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По словам Геттер, в Испанию они переезжают всего на несколько месяцев. «Хотелось просто немного разнообразия», - говорит она. Однако блогер призналась, что мысль о переезде уже давно не выходила у нее из головы: «Я сама никогда не жила за границей, очень хотела попробовать такую жизнь». Она считает, что, если на какое-то время уехать из дома, начинаешь ценить его еще больше.