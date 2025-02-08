Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее 8 и 9 февраля

Скорпион

Возможны неожиданные конфликты с близкими или друзьями на этих выходных, Скорпионы. Вы можете быть более эмоциональными, чем обычно, а ваши слова - резкими. Постарайтесь избегать споров и не принимать решения на эмоциях, чтобы не испортить атмосферу выходных.

Стрелец

Вам стоит обратить внимание на свое самочувствие. Перегрузка за неделю могла накопиться, и если вы не дадите себе отдых, организм может ответить усталостью или недомоганием. Лучше не планировать слишком активные развлечения и выделить время для полноценного восстановления.

Козерог

Неожиданные траты могут испортить вам настроение. Есть риск импульсивных покупок или неожиданных расходов, которые окажутся не такими уж необходимыми. Будьте внимательны к финансам и не поддавайтесь на заманчивые, но сомнительные предложения.