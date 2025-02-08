Как Меган Маркл спровоцировала слухи о романе с принцем Уильямом и испортила его отношения с Гарри

Дело в том, когда Меган только стала частью королевской семьи, она проявляла излишнюю тактильность: при любой встрече со старшим братом своего супруга Маркл обнимала его и целовала. Как следствие, именно это усугубило отношения между Гарри и Уильямом.

«Объятия и поцелуи в щеку подогрели среди персонала слухи о том, что Меган флиртует с Уильямом, чего, очевидно, не было, но напряженная атмосфера, вызванная всеми этими нежными прикосновениями - и вытекающими из этого сплетнями, - усугубила разлад между братьями. На самом деле, довольно неловкий, даже сдержанный характер Уильяма, унаследованный от отца, сбивал с толку более непосредственную Меган», - рассказал один из членов королевского персонала.

Он также заметил, что Карл III и Кейт Миддлтон тоже были сбиты с толку поведением Меган, от чего стали еще серьезнее обычного. Для Маркл все происходящее было лишь поводом для шуток: она не понимала излишней серьезности в семье и постоянно говорила об этом Гарри, не без юмора предполагая, что у него и Уильяма разные родители. Меган, как утверждается, давила на Гарри, поскольку чувствовала себя «связанной протоколом», что впоследствии было воспринято Виндзорами как «отвержение ценностей и традиций семьи».