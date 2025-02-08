Кристина Орбакайте выступит в Таллинне с программой The Best. Новое захватывающее музыкальное шоу пройдёт 25 мая в концертном зале Alexela.
Кристина Орбакайте едет с концертом в Таллинн
Певица исполнит свои хиты, включая «Перелётная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие, которые стали классикой и завоевали сердца поклонников.
Зрителей ждут не только любимые композиции, но и эксклюзивные премьеры, которые подарят непередаваемые эмоции. И, конечно же, живой звук, который сделает этот музыкальный вечер по-настоящему незабываемым.
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