За несколько недель до родов: в каких отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Музыкант хотел бы примириться с Меган, однако актриса не разделяет это желание. «Они уже долгое время не разговаривают, но обменялись несколькими текстовыми сообщениями», - рассказал инсайдер.

По словам источника, физическая дистанция от MGK - это как раз то, что идет на пользу беременной Меган Фокс, позволяет ей исцелиться и находиться в спокойном состоянии перед четвертыми родами.

«MGK хочет снова быть вместе с Меган, но она сказала ему, что все кончено... Она не желает находиться с ним в отношениях», - считает инсайдер. Впрочем, звезда фильма «Тело Дженнифер» не против, чтобы бывший жених присутствовал в жизни их ребенка.

В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше. Незадолго до этого стало известно о беременности Фокс.

Актриса родит в начале весны 2025 года.