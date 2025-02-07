«Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена!» Сайт Piletilevi подвергся атаке интернет-троллей во время продажи билетов на концерт AC/DC

Продажа билетов на концерт AC/DC не прошла по плану, так как, по словам руководителя Piletilevi, сайт оказался во власти интернет-троллей. «Жду здесь уже 20 минут. Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена», - выразил свое недовольство долгим ожиданием лидер группы Terminaator Яагуп Креэм.