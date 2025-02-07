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«Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена!» Сайт Piletilevi подвергся атаке интернет-троллей во время продажи билетов на концерт AC/DC

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Фото статьи
Фото: Martin Harris/Capital Pictures/Scanpix/Kuvatõmmis Instagramist/Elu24 kollaaž

Продажа билетов на концерт AC/DC не прошла по плану, так как, по словам руководителя Piletilevi, сайт оказался во власти интернет-троллей. «Жду здесь уже 20 минут. Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена», - выразил свое недовольство долгим ожиданием лидер группы Terminaator Яагуп Креэм.

В начале недели стало известно, что 24 июля на Певческом поле в Таллинне выступит один из самых успешных рок-ансамблей всех времен - AC/DC.

В пятницу, 7 февраля, в 10 утра началась продажа билетов на концерт, который пройдет этим летом. В данный момент доступны только билеты на танцполе, их можно приобрести на сайте Piletilevi за 129,90 евро.

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