Продажа билетов на концерт AC/DC не прошла по плану, так как, по словам руководителя Piletilevi, сайт оказался во власти интернет-троллей. «Жду здесь уже 20 минут. Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена», - выразил свое недовольство долгим ожиданием лидер группы Terminaator Яагуп Креэм.
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«Гораздо хуже, чем очереди за хлебом в былые времена!» Сайт Piletilevi подвергся атаке интернет-троллей во время продажи билетов на концерт AC/DC
В начале недели стало известно, что 24 июля на Певческом поле в Таллинне выступит один из самых успешных рок-ансамблей всех времен - AC/DC.