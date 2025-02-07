«Курила по две пачки в день»: Анджелина Джоли призналась, что помогло ей бросить вредную привычку

По словам звезды, она раньше могла выкуривать много сигарет, а именно по две пачки за день. Однако, когда Джоли получила предложение сыграть главную героиню в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», ей пришлось отказаться от вредной привычки.

«Я пришла на кастинг в тот период, когда курила по две пачки в день. Поэтому мне пришлось полностью изменить свое здоровье и свою жизнь и обнаружить, что я могу делать вещи, о которых я даже не подозревала», - сказала Джоли.

Анджелина также добавила, что тогда начала активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.

«Были тренировки утром, днем и вечером. Я не хотела ничего, кроме вкусной еды, воды и сна в определенный момент. Я начала меняться, мое тело изменилось. В результате я бросила курить».

После этого Джоли родила ребенка, а позже стала многодетной мамой. Сейчас она воспитывает шестерых детей: приемных Мэддокса, Пакса, Захару, а также биологических от Брэда Питта - Шайло и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.