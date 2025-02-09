Сколько шума наделал дубайский шоколад! Весь Таллинн за ним гонялся, и мы не исключение. Когда популярный десерт все-таки удалось достать, мы провели небольшую дегустацию среди журналистов, главного редактора изданий Postimees на русском языке и руководителя Limon.ee. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Редакция дегустирует нашумевший шоколад: «Текстура напоминает песок. Наверное, это очень по-дубайски!»
Дубайский шоколад стали продавать в Таллинне еще в начале января, но поскольку плитки разлетались как горячие пирожки, пришлось устроить целую охоту, чтобы купить хотя бы одну. Желание попробовать нашумевший шоколад никак нас не покидало.
И в итоге, спустя некоторое время мы все же раздобыли дубайский шоколад. И не одну плитку, а целых три! Две были куплены в разных продуктовых магазинах, а одна - в кондитерской.
Мы обратились к независимым экспертам - журналистам и главному редактору изданий Postimees на русском языке, а также к руководителю Limon.ee, - которых попросили продегустировать разные шоколадки и определить своего фаворита. Для чистоты эксперимента мы не стали говорить коллегам, где какой шоколад, и перевернули кусочки плитки, чтобы узор или надписи на сладком деликатесе не сбили экспертов с толку.
Что из этого вышло, смотрите в видео!
«Фисташка. Соль. Песок. И еще что-то... Честно говоря, оставляет меня совершенно равнодушным, потому что текстура действительно напоминает песок. Наверное, это очень по-дубайски! Я предполагаю», - смеется главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев, описывая вкус шоколада, который понравился ему меньше всего.
Следующий дубайский шоколад, по словам Метлева, был чем-то похож на предыдущий. Единственное, что его отличало, - кислинка. «Лаймовая или лимонная... Точно не могу сказать. Это хорошо, потому что отвлекает от песка», - отмечает он, выбирая именно эту шоколадку своим фаворитом.
Журналист Вера Копти уже пробовала до этого настоящий дубайский шоколад, поэтому знает, каким он должен быть на вкус. «Фисташек я не чувствую тут. Очень мало фисташек... Но зато теста "Катаифи" предостаточно. Суховато», - оценивает она шоколадку №3. Второй вариант дубайского лакомства понравился ей еще меньше: «Ой, ну вот это вот совсем, извините. Тут все минус... Но фисташки больше!»
«Какая интересная шоколадка! Хрустящая, но, на мой взгляд, приторно-сладкая, и вкуса ореха я не чувствую», - пробует первый вариант руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут. Своим фаворитом она выбирает шоколадку №3: «Вот! Здесь уже вкуснее намного! Здесь я отчетливее чувствую фисташку, и шоколад не такой сладкий, не липнет к небу. И, пожалуй, я бы голосовала вот за этот вариант!»
Откусив кусочек от первого варианта популярного шоколада, журналист Павел Соболев мысленно вернулся в детство: «Вспомнил себя в 11 лет и испытал неожиданную для себя положительную эмоцию». Несмотря на это, больше всего ему понравился дубайский шоколад №2.
«Развеял некоторый мой стереотип. Мне всегда... То ли на самом деле, то ли я выдумываю, но я всегда люблю говорить, что мне горькие сорта шоколада нравятся больше. Этот слаще, чем предыдущий, но он вкуснее, я должен признаться!» - отмечает Соболев.
«Честно, пока я не понимаю, почему так все восторгаются дубайским шоколадом. Но сейчас дадим второму варианту шанс, - говорит журналист Александер-Марк Каппи. - Этот поинтереснее, хотя начинка более жидкая. Но он хотя бы не прилипает так, как предыдущий». Шоколад №2 и №3 он оценивает на тройку по пятибалльной шкале, а первое место отдает - №1, хоть и ставит ему четверку.