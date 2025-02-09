ВИДЕО Редакция дегустирует нашумевший шоколад: «Текстура напоминает песок. Наверное, это очень по-дубайски!»

Журналист Вера Копти уже пробовала до этого настоящий дубайский шоколад, поэтому знает, каким он должен быть на вкус. «Фисташек я не чувствую тут. Очень мало фисташек... Но зато теста "Катаифи" предостаточно. Суховато», - оценивает она шоколадку №3. Второй вариант дубайского лакомства понравился ей еще меньше: «Ой, ну вот это вот совсем, извините. Тут все минус... Но фисташки больше!»

«Какая интересная шоколадка! Хрустящая, но, на мой взгляд, приторно-сладкая, и вкуса ореха я не чувствую», - пробует первый вариант руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут. Своим фаворитом она выбирает шоколадку №3: «Вот! Здесь уже вкуснее намного! Здесь я отчетливее чувствую фисташку, и шоколад не такой сладкий, не липнет к небу. И, пожалуй, я бы голосовала вот за этот вариант!»

Откусив кусочек от первого варианта популярного шоколада, журналист Павел Соболев мысленно вернулся в детство: «Вспомнил себя в 11 лет и испытал неожиданную для себя положительную эмоцию». Несмотря на это, больше всего ему понравился дубайский шоколад №2.

«Развеял некоторый мой стереотип. Мне всегда... То ли на самом деле, то ли я выдумываю, но я всегда люблю говорить, что мне горькие сорта шоколада нравятся больше. Этот слаще, чем предыдущий, но он вкуснее, я должен признаться!» - отмечает Соболев.

«Честно, пока я не понимаю, почему так все восторгаются дубайским шоколадом. Но сейчас дадим второму варианту шанс, - говорит журналист Александер-Марк Каппи. - Этот поинтереснее, хотя начинка более жидкая. Но он хотя бы не прилипает так, как предыдущий». Шоколад №2 и №3 он оценивает на тройку по пятибалльной шкале, а первое место отдает - №1, хоть и ставит ему четверку.