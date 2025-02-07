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«Настя Каменских, Сеньор Потап!» В Таллинн с концертом едет известный артист

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Украинский артист Потап - Slavic Balagan.
Украинский артист Потап - Slavic Balagan. Фото: Пресс-фото

15 февраля в столичном клубе Prive пройдет концерт Потапа. Эго песни - это яркое сочетание ритмичного рэпа, запоминающихся мелодий и остроумных текстов, которые легко становятся хитами. Его творчество отличается разнообразием жанров: от энергичных танцевальных треков до более лиричных композиций.

В дуэте с Настей Каменских он подарил слушателям такие хиты, как «На районе», «Чумачечая весна» и «Не пара». Эти песни стали гимнами вечеринок и влюбленных сердец.

Сольные работы Потапа также не оставляют равнодушными. Каждая его композиция - это история, рассказанная с юмором, ироничностью и теплотой, что делает его музыку по-настоящему народной.

Двери в клуб открываются ровно в 20:00 и на концерте действует возрастное ограничение - 18+.

В целях комфортного отдыха, в клубе действует система фейс-контроля и дресс-кода. Администрация оставляет за собой право в отказе на вход без объяснения причин. NB! Организатор также имеет право вносить изменения в мероприятие и программу.

Билеты и подробную информацию ищите здесь.

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