На автобусной остановке агрессивная собака укусила девочку: «Хозяин просто ушел, оставив мою дочь без помощи!»

В четверг вечером около 17:30 15-летняя дочь Марии возвращалась домой из торгового центра Pirita. Ее дочь шла по улице Меривялья к автобусной остановке «Кальмузе»​. Там девочка села на автобус и поехала домой.

До остановки она так и не дошла. Всего за несколько метров до нее на девочку внезапно набросилась большая агрессивная собака, которая проходила мимо нее. Собака схватила девочку за правое запястье.