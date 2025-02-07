В четверг вечером пост в Facebook-группе вызвал бурную реакцию у жителей Пирита - еще одно жестокое нападение собаки! «Дочь была в шоке, рыдала и боялась, что владелец не сможет удержать свою собаку, и она укусит ее снова!» - рассказывает мать 15-летней девочки, пострадавшей в результате нападения.
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На автобусной остановке агрессивная собака укусила девочку: «Хозяин просто ушел, оставив мою дочь без помощи!»
В четверг вечером около 17:30 15-летняя дочь Марии возвращалась домой из торгового центра Pirita. Ее дочь шла по улице Меривялья к автобусной остановке «Кальмузе». Там девочка села на автобус и поехала домой.