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На автобусной остановке агрессивная собака укусила девочку: «Хозяин просто ушел, оставив мою дочь без помощи!»

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

В четверг вечером пост в Facebook-группе вызвал бурную реакцию у жителей Пирита - еще одно жестокое нападение собаки! «Дочь была в шоке, рыдала и боялась, что владелец не сможет удержать свою собаку, и она укусит ее снова!» - рассказывает мать 15-летней девочки, пострадавшей в результате нападения.

В четверг вечером около 17:30 15-летняя дочь Марии возвращалась домой из торгового центра Pirita. Ее дочь шла по улице Меривялья к автобусной остановке «Кальмузе»​. Там девочка села на автобус и поехала домой.

До остановки она так и не дошла. Всего за несколько метров до нее на девочку внезапно набросилась большая агрессивная собака, которая проходила мимо нее. Собака схватила девочку за правое запястье.

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