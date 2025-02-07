ГАЛЕРЕЯ Названы лучшие онлайн-магазины Эстонии: смотрите, какие яркие гости собрались на церемонии награждения

В номинации «Любимый э-магазин» больше всего голосов набрал Weekend. Наряду с известными брендами в рейтинге выделились и новые игроки.

В голосовании за любимый интернет-магазин приняли участие около 6000 человек. Помимо народного победителя, были определены лучшие интернет-магазины в 13 категориях, а специальную премию от Swedbank получил Maarahva Pood.