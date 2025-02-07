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ГАЛЕРЕЯ Названы лучшие онлайн-магазины Эстонии: смотрите, какие яркие гости собрались на церемонии награждения

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Эстонские потребители выбрали лучшие интернет-магазины. Церемония награждения прошла в Таллинне в четверг, 6 февраля.

В номинации «Любимый э-магазин» больше всего голосов набрал Weekend. Наряду с известными брендами в рейтинге выделились и новые игроки.

В голосовании за любимый интернет-магазин приняли участие около 6000 человек. Помимо народного победителя, были определены лучшие интернет-магазины в 13 категориях, а специальную премию от Swedbank получил Maarahva Pood.

Лучшие э-магазины по версии потребителей:

Народный победитель: Weekend

Одежда и обувь: Weekend

Спорт, хобби и товары для животных: Rahva Raamat

Детская одежда, обувь и товары: XS Mänguasjad

Авто- и мототовары: Aero Motors

Универмаги: Tallinki e-pood

Продукты питания и товары повседневного спроса: e-Selver

Бытовая техника и аудио: Frog

Красота и здоровье: Võluhaldjas

Дом и сад, специальная премия Swedbank: Maarahva Pood

Строительство и инструменты: Hammerjack

Украшения и аксессуары: Goldtime

Фототовары, билеты, подарки и ваучеры: Finewine

Услуги: Shipit24

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