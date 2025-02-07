Эстонские потребители выбрали лучшие интернет-магазины. Церемония награждения прошла в Таллинне в четверг, 6 февраля.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Названы лучшие онлайн-магазины Эстонии: смотрите, какие яркие гости собрались на церемонии награждения
В номинации «Любимый э-магазин» больше всего голосов набрал Weekend. Наряду с известными брендами в рейтинге выделились и новые игроки.
В голосовании за любимый интернет-магазин приняли участие около 6000 человек. Помимо народного победителя, были определены лучшие интернет-магазины в 13 категориях, а специальную премию от Swedbank получил Maarahva Pood.
Лучшие э-магазины по версии потребителей:
Народный победитель: Weekend
Одежда и обувь: Weekend
Спорт, хобби и товары для животных: Rahva Raamat
Детская одежда, обувь и товары: XS Mänguasjad
Авто- и мототовары: Aero Motors
Универмаги: Tallinki e-pood
Продукты питания и товары повседневного спроса: e-Selver
Бытовая техника и аудио: Frog
Красота и здоровье: Võluhaldjas
Дом и сад, специальная премия Swedbank: Maarahva Pood
Строительство и инструменты: Hammerjack
Украшения и аксессуары: Goldtime
Фототовары, билеты, подарки и ваучеры: Finewine
Услуги: Shipit24