Пластический хирург рассказал, как выглядеть моложе: в Гарварде соглашаются

Почему японцы стареют иначе?

Будучи аспиранткой, психолог и писательница Йельского университета Бекка Леви отправилась в Японию, чтобы узнать, почему жители этой страны живут дольше других. Она ожидала найти ответ в их питании или физических привычках, но главным открытием стало их отношение к старению. Большинство японцев принимают процесс старения, а не боятся его.

«Японцы не слишком драматизируют менопаузу, рассматривая ее как естественный жизненный этап, в отличие от США, где ее часто воспринимают как проблему среднего возраста. Как следствие, японские женщины значительно реже испытывают приливы и другие симптомы менопаузы, чем американки», - отметила Леви в интервью Йельской школе общественного здоровья.

Вернувшись в США, Леви сфокусировала свое исследование на связи между отношением к старению и реальными физиологическими изменениями. В рамках одного из экспериментов она и ее команда наблюдали за 660 жителями Огайо в течение 23 лет, изучая их взгляды на старение и изменения состояния здоровья.

Что говорят исследования Йельского и Гарвардского университетов?

Результаты оказались впечатляющими. Люди, которые положительно относились к старению, жили в среднем на 7,5 лет дольше, чем те, кто воспринимал его негативно.

Влияние позитивного мышления на продолжительность жизни превышало даже влияние артериального давления или уровня холестерина - эти факторы добавляли не более четырех лет. Более того, он был весомее таких общеизвестных рисков, как ожирение или курение, которые сокращают жизнь примерно на три года.

Скептически настроенным стоит обратить внимание на другое исследование Гарварда, охватившее почти 14 000 взрослых. Его результаты подтвердили, что те, кто относился к старению оптимистично, имели на 43% меньший риск смерти в течение четырех лет. Кроме того, они демонстрировали лучшее психологическое состояние.

Итак, оба исследования свидетельствуют о том, что позитивное восприятие старения реально замедляет его процесс.