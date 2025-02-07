Меган Маркл якобы на некоторое время прозвали «герцогиней сложной», пишет The London Times.
Герцогиня, но не Сассекская: как Меган Маркл называли работники дворца
«Она могла быть сложной, потому что ей было трудно жить - она пыталась почувствовать свой путь и разобраться в тонкостях средневековой, лабиринтной системы», - рассказал ему анонимный сотрудник дворца.
В частности, как сообщается, бывшая актриса не могла понять, почему король Карл III был настолько официальным со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.
«Однажды она сказала: "Но ведь они мать и сын - почему они так жестоки друг к другу?"»
Несмотря на такое прозвище, инсайдер отметил, что ее также называли «Мистической Мег».
Источник также сообщил, что еще одна проблема, которая возникла у нее, когда она жила как активный член королевской семьи с 2018 по 2020 год, касалась слуг.
«Совершенно не по ее вине, Меган не всегда хорошо относилась к своим сотрудникам - она просто не привыкла к этому, как Гарри», - рассказали они, объясняя, что в одну минуту она была очень дружелюбной, возможно, чрезмерно дружелюбной, обнимала персонал и пыталась с ними подружиться, а в следующую ее раздражал тот факт, что они не реагировали мгновенно в любое время дня и ночи.