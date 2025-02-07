Канье Уэст влип в новый скандал после «Грэмми»

Позже в Х он сообщил, что его страницу в Instagram удалили, и поблагодарил Илона Маска за то, что тот купил Х.

Канье разразился чередой постов, в которых заявил, что Шон Комбс - его брат и герой, а также, что история с арестом музыкального магната - проделки белых против темнокожих.

«Свободу Паффу. Вы сидите и насмехаетесь в интернете, а этот человека отдал нам свою жизнь. Это мой кумир, это мой герой», - говорится в одном из твитов.

Более того, он пустил в продажу футболки с подписью Шон Джон, настоящим именем Комбса. Вещи стоимостью $20, доступны в белом, сером, синем, красном и темно-сером цветах.

Половину выручки от продажи футболок он отправит Комбсу, поскольку таковой было их деловое соглашение еще до того, как Пи Дидди попал в тюрьму в сентябре прошлого года.

Комбс не признал себя виновным в обвинении в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации после своего ареста. Он не признает свою вину и остается в Центре заключения Metropolitan в Бруклине в ожидании суда 5 мая. Ему трижды отказали в освобождении под залог.

На фоне правовых проблем Комбса подписчики Уэста в социальных сетях отреагировали по большей части негативно. Многие обвиняли Канье в том, что он свернул не туда и ищет новые поводы для того, чтобы окончательно погубить свою репутацию.