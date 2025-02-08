ГОРОСКОП НА 8 ФЕВРАЛЯ Стрельцов ждет напряженный день, а Водолеям пора взяться за что-то действительно важное

Рак

Умение ладить с людьми и находить к ним подход вам сегодня очень пригодится. Удастся договориться о совместных действиях с теми, кто обычно неохотно идет на контакт и отвергает любые предложения. Некоторые Раки смогут восстановить старые связи, помириться с теми, с кем были в ссоре. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и подарки. Успехи в работе будут скромными, но вы останетесь ими довольны, поскольку станет ясно, что и более значительные победы не за горами.

Лев

Вас ждут приятные события в семье, а также хорошие новости, касающиеся самых дорогих людей. Проблемы, беспокоившие всех в последнее время, решатся неожиданно просто. Появятся новые планы, в осуществлении которых будете заинтересованы не только вы, но и ваши друзья. Сегодня удастся без спешки обсудить все, решить, что вы предпримете в первую очередь. День отлично подойдет для деловых переговоров, вы проведете их блестяще. На ваши предложения согласятся даже люди, которые прежде требовали совсем других условий. К решению любых задач вы постараетесь подойти творчески, и это позволит быстро добиться нужного результата.

Дева