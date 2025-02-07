Об опасностях и негативных последствиях чрезмерного потребления сахара говорят все больше и подробнее, рекомендуя снизить его количество в ежедневном рационе. Но что произойдет с организмом, если полностью отказаться от сахара на некоторое время?
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Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара на 30 дней?
Согласно результатам исследования потребления сладкого, проведенного компанией Turu-uuringute AS, жители Эстонии любят сладости. Чаще всего, раз в неделю, 62% опрошенных употребляют сладкие молочные продукты - йогурты, творожные кремы, глазированные сырки. Конфеты и шоколад регулярно ест 54% населения.