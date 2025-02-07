Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара на 30 дней?

Согласно результатам исследования потребления сладкого, проведенного компанией Turu-uuringute AS, жители Эстонии любят сладости. Чаще всего, раз в неделю, 62% опрошенных употребляют сладкие молочные продукты - йогурты, творожные кремы, глазированные сырки. Конфеты и шоколад регулярно ест 54% населения.

Чрезмерное потребление сахара может иметь серьезные последствия для организма, приводя к диабету, набору веса, а также проблемам с печенью. Кроме того, избыток сахара увеличивает уровень триглицеридов в крови, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования показывают, что сахар может способствовать развитию определенных видов рака и снижать когнитивные функции.