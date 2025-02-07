«Это неправильно!» Женщина, притворявшаяся больной раком, отправлена за решетку

39-летнюю Райли приговорили к пяти годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в мошенничестве - женщина собрала более 100 000 долларов пожертвований на лечение, которое никогда не получала и в котором не нуждалась. Обман начался более десяти лет назад, сообщает New York Post.