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«Это неправильно!» Женщина, притворявшаяся больной раком, отправлена за решетку

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Аманда Кристин Райли обманывала сострадательных и добросердечных людей, притворяясь больной раком - теперь этот шокирующий обман разбирают в новом документальном сериале.

39-летнюю Райли приговорили к пяти годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в мошенничестве - женщина собрала более 100 000 долларов пожертвований на лечение, которое никогда не получала и в котором не нуждалась. Обман начался более десяти лет назад, сообщает New York Post.

Четырехсерийный документальный сериал ABC News Studio под названием Scamanda, основанный на одноименном подкасте, рассказывает историю Райли - христианки-блогера, которая создала сайт Lymphoma Can Suck It и утверждала, что у нее диагностирована лимфома Ходжкина. В 2012 году мать двоих детей придумала ложную историю о раке и собрала 105 513 долларов пожертвований более чем от 300 человек.

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