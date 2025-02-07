Аманда Кристин Райли обманывала сострадательных и добросердечных людей, притворяясь больной раком - теперь этот шокирующий обман разбирают в новом документальном сериале.
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«Это неправильно!» Женщина, притворявшаяся больной раком, отправлена за решетку
39-летнюю Райли приговорили к пяти годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в мошенничестве - женщина собрала более 100 000 долларов пожертвований на лечение, которое никогда не получала и в котором не нуждалась. Обман начался более десяти лет назад, сообщает New York Post.