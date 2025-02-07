Жена принца Гарри стала объектом критики после того, как рассказала в соцсети, что помогла осуществить мечту девочки, потерявшей свой дом в пожаре в Лос-Анджелесе в январе этого года.
Меган Маркл раскритиковали за показную благотворительность
По словам герцогини Сассекской, несколько недель назад она вместе с мужем посетила район Альтадена, который сильно пострадал от огня. Пара навестила маму и ее 15-летнюю дочь, чей дом сгорел в этом районе, когда они присоединились к ним, чтобы увидеть руины впервые после пожара.
Единственное, почему страдала подросток, - футболка, которую она получила на концерте Билли Айлиш, которая осталась в стиральной машине или сушилке. Как и все остальное она сгорела.
История тронула Меган, и она обратилась к знакомым, чтобы кто-нибудь передал Айлиш просьбу поделиться мерчем с автографом для ее поклонницы.
В этом деле ей помогли солист Maroon 5, певец Адам Левин и его жена Бехати Принслу. За это Меган их поблагодарила в специально записанном видео.
«Огромное спасибо, Билли Айлиш, это будет так много значить для нее, и, честно говоря, для Адама Левина и Бахати, вы, ребята, помогли мне пережить это», - сказала она.
Оказалось, что Билли прислала целый пакет вещей, которые Меган теперь собирается вручить девочке. Среди них были ланчбокс, футболки и многое другое.
«Я даже не знаю, что это значит, но это подписано для нее!» - взволнованно сказала Маркл, пошутив, что она чувствует себя старой.
Меган закрыла комментарии к публикации, однако ползователи выразили свое мнение в соцсетях. Они осудили герцогиню за то, что помощь ребенку она превратила в очередную пиар-компанию для себя.
После трагедии в Лос-Анджелесе Меган Маркл посетила Фонд по восстановлению после пожара Altadena Girls Fire Recovery Fund, в который пара внесла пожертвования через свой фонд Archewell Foundation.
Однако, несмотря на их усилия, актриса Джастин Бейтман в январе набросилась на супругов в X, назвав их туристами по катастрофам.
«Меган Маркл и Гарри не лучше, чем гонщики за машинами скорой помощи. Какая отвратительная фотосессия у них получилась. Они туристят по катастрофам? Теперь они политики? Они не живут здесь; они туристы. Туристы по катастрофам», - заявила она.
Эти слова обидели герцогиню, и ее представитель сказал, что она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, так что это был и всегда будет ее дом.