Меган Маркл раскритиковали за показную благотворительность

По словам герцогини Сассекской, несколько недель назад она вместе с мужем посетила район Альтадена, который сильно пострадал от огня. Пара навестила маму и ее 15-летнюю дочь, чей дом сгорел в этом районе, когда они присоединились к ним, чтобы увидеть руины впервые после пожара.

Единственное, почему страдала подросток, - футболка, которую она получила на концерте Билли Айлиш, которая осталась в стиральной машине или сушилке. Как и все остальное она сгорела.

История тронула Меган, и она обратилась к знакомым, чтобы кто-нибудь передал Айлиш просьбу поделиться мерчем с автографом для ее поклонницы.

В этом деле ей помогли солист Maroon 5, певец Адам Левин и его жена Бехати Принслу. За это Меган их поблагодарила в специально записанном видео.

«Огромное спасибо, Билли Айлиш, это будет так много значить для нее, и, честно говоря, для Адама Левина и Бахати, вы, ребята, помогли мне пережить это», - сказала она.

Оказалось, что Билли прислала целый пакет вещей, которые Меган теперь собирается вручить девочке. Среди них были ланчбокс, футболки и многое другое.

«Я даже не знаю, что это значит, но это подписано для нее!» - взволнованно сказала Маркл, пошутив, что она чувствует себя старой.