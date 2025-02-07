ВИДЕО «Чтобы челюсть не выпала!» Телеведущая Елена Соломина показывает смешное упражнение, которое по утрам делает за рулем

Четко формулировать свои мысли и правильно расставлять смысловые акценты - непростая задача, особенно если вы никогда не задумывались, как ваш голос звучит для окружающих. По мнению Елены Соломиной, слушать и смотреть себя на записи очень полезно: так можно понять, над чем стоит поработать.

Елена Соломина. Фото: Sander Ilvest

«Основная проблема в том, что наша речь формируется в детстве, когда синхронизируются различные системы, и мы начинаем говорить, не задумываясь о том, как это происходит, - говорит Елена Соломина. - Ко мне приходят взрослые люди, у которых все в жизни хорошо, но они в какой-то момент понимают, что есть проблема, и она, скорее всего, связана с коммуникацией, с тем, как они выражают свои мысли. А речь - это основной инструмент, с помощью которого мы можем себя проявить».

С теми, кто хочет понять, какие ошибки допускает в речи, Елена делится полезным лайфхаком: сейчас в соцсетях популярны короткие видео, которые можно сопроводить субтитрами, созданными ИИ. Когда люди записывают себя и просят ИИ добавить субтитры, тот фиксирует все «эээ», «ааа», «ооо», «ууу» - слова-паразиты и ненужные звуки. Это помогает понять, над чем нужно работать, и постепенно научиться контролировать свою речь.

Телеведущая и тренер по речи Елена Соломина и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest