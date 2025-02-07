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ВИДЕО «Чтобы челюсть не выпала!» Телеведущая Елена Соломина показывает смешное упражнение, которое по утрам делает за рулем

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Елена Соломина признается, что если кто-то случайно увидит ее за рулем автомобиля, когда она мчит по спящему Таллинну на эфир утреннего шоу «Кофе+», то может испугаться.

В такие моменты известная телеведущая выполняет упражнение «Бабушкина челюсть». В свежем выпуске Limon LIVE мы тоже научимся делать это упражнение и получим другие полезные советы на тему, как говорить, чтобы быть услышанными.

Гостья пятничного выпуска Limon LIVE Елена Соломина уже более 20 лет работает на телевидении. А еще она «Спикер на пике» - именно так называется авторский курс известной ведущей. Мастерству публичного выступления Елена Соломина обучает жителей Эстонии уже девять лет. А ее двухминутную скороговорку «Лигурия», прозвучавшую в эфире и побившую рекорды просмотров, до сих пор помнят многие.

Елена Соломина в студии Limon LIVE.
Елена Соломина в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

В студии Limon LIVE Елена Соломина не только дает советы, как говорить красиво, но и показывает полезные упражнения. Например, упражнение «Зомби» помогает снять страх перед публичными выступлениями, а «Бабушкина челюсть» разогревает мышцы лица. Кстати, это упражнение Елена и сама часто делает утром за рулем, спеша на утреннее шоу.

«Когда я утром еду и делаю это упражнение, могу напугать других водителей, которые останавливаются рядом на светофоре. За рулем вообще удобно делать упражнения на артикуляцию, дикцию, репетировать важную речь - так экономишь время», - говорит Елена Соломина.

Елена Соломина: слушать и смотреть себя в записи очень полезно - так можно понять, над чем стоит поработать.
Елена Соломина: слушать и смотреть себя в записи очень полезно - так можно понять, над чем стоит поработать. Фото: Sander Ilvest

Вопрос, как побороть страх перед публичными выступлениями, актуален для многих. Каждому из нас приходится говорить на публике: кому-то на совещании перед начальством, а кому-то на школьном собрании. И там, и там важно преодолеть волнение, не растеряться и произвести достойное впечатление.

Четко формулировать свои мысли и правильно расставлять смысловые акценты - непростая задача, особенно если вы никогда не задумывались, как ваш голос звучит для окружающих. По мнению Елены Соломиной, слушать и смотреть себя на записи очень полезно: так можно понять, над чем стоит поработать.

Елена Соломина.
Елена Соломина. Фото: Sander Ilvest

«Основная проблема в том, что наша речь формируется в детстве, когда синхронизируются различные системы, и мы начинаем говорить, не задумываясь о том, как это происходит, - говорит Елена Соломина. - Ко мне приходят взрослые люди, у которых все в жизни хорошо, но они в какой-то момент понимают, что есть проблема, и она, скорее всего, связана с коммуникацией, с тем, как они выражают свои мысли. А речь - это основной инструмент, с помощью которого мы можем себя проявить».

С теми, кто хочет понять, какие ошибки допускает в речи, Елена делится полезным лайфхаком: сейчас в соцсетях популярны короткие видео, которые можно сопроводить субтитрами, созданными ИИ. Когда люди записывают себя и просят ИИ добавить субтитры, тот фиксирует все «эээ», «ааа», «ооо», «ууу» - слова-паразиты и ненужные звуки. Это помогает понять, над чем нужно работать, и постепенно научиться контролировать свою речь.

Телеведущая и тренер по речи Елена Соломина и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.
Телеведущая и тренер по речи Елена Соломина и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest

Елена Соломина признается, что, несмотря на внушительный стаж работы на телевидении, всегда нервничает перед эфиром или выступлением. Волнение - это нормально: главное научиться с ним справляться.

«Я всегда говорю своим ученикам: если что-то идет не по плану, замените страх на любопытство», - отмечает Соломина. Сейчас умение говорить на камеру нужно не только на телевидении, но и, например, блогерам, которые постоянно борются за внимание аудитории.

«Когда человек застывает от ужаса и начинает говорить на камеру в состоянии суслика, ждущего наезда грузовика, - это одно впечатление. А когда он свободно общается с аудиторией, видя в камере доброго друга, - это совсем другое», - объясняет Соломина.

Как правильно дышать, чтобы успокоиться перед выступлением? Как попросить у начальства повышения зарплаты? Как вести себя, если назревает конфликт?

Скорее смотрите свежий выпуск, и вы найдете ответы на эти вопросы!

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