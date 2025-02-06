Принц Уильям впервые за долгое время высказался о смерти принцессы Дианы: «Самое болезненное испытание»

В центре оказания помощи тем, кто потерял близких, будущий король Великобритании сказал, что сам знает, каково чувствовать боль утраты. «Очень трудно учиться и жить обычной жизнью. В эти первые несколько лет особенно важно иметь ​​поддержку. Горе - это самое болезненное испытание, которое может пережить любой ребенок или родитель», - высказался он.

Издание сообщает, что ко всему прочему Уильям лично пообщался с детьми, у которых не стало кого-то из родных. Одна девочка после беседы с принцем призналась: он действительно понял ее и то, что она чувствует, ведь его мама погибла, когда ему было всего 15 лет. «Я думаю, он понимает, как работает горе». Казалось, ему было комфортно говорить с нами о таких вещах», - рассказала 17-летняя Ребекка.