Наоми Кэмпбелл оказалась в центре скандала из-за своего образа жизни: супермодель обвиняют в краже

Выяснилось, что в период с апреля 2016 года по июль 2022 года только восемь с половиной процентов общих расходов организации составили пожертвования. При этом Наоми и ее подруги, Бианка Хеллмич и Вероника Чоу, устраивали роскошные мероприятия.

Например, на гала-концерт в Каннах было потрачено более полутора миллионов фунтов стерлингов, а на благотворительность ушло всего пять тысяч за полтора года. Кроме того, в чеках организации нашли оплату за частный самолет, пятизвездочный отель, спа-процедуры, обслуживание в номере и сигареты.

Представители Наоми уже отреагировали на обвинения, подчеркнув, что супермодель не совершала финансовых махинаций. Они добавили, что Кэмпбелл практически не занималась делами фонда. Вероятно, все это дело рук ее партнеров, а под горячую руку супермодель попала из-за того, что использовала адрес фонда для общения с юристами. Суд рассмотрит дело уже на этой неделе.