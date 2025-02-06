Ранее осужденный за хранение детской порнографии житель Эстонии вновь предстал перед судом

В четверг в 11:00 в Хаапсалуском доме суда должно было начаться заседание по делу Агу Хани, который обвиняется в хранении детской порнографии и незаконной слежке. Однако за десять минут до начала заседания ни обвиняемый, ни его защитник так и не появились.