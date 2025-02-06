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Ранее осужденный за хранение детской порнографии житель Эстонии вновь предстал перед судом

Перевод: Седа Дунгурова
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В четверг, 6 февраля, 53-летний Агу Хани, уже дважды осужденный за хранение детской порнографии, снова предстал перед судом. Теперь его не только обвиняют в хранении детской порнографии, но и в незаконной слежке.

В четверг в 11:00 в Хаапсалуском доме суда должно было начаться заседание по делу Агу Хани, который обвиняется в хранении детской порнографии и незаконной слежке. Однако за десять минут до начала заседания ни обвиняемый, ни его защитник так и не появились.

К журналистам подошел прокурор Индрек Калда и сообщил, что, возможно, с обвиняемым удастся достичь соглашения, и тогда длительного разбирательства не будет.

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