«Мальчик ему сказал: "Я знаю, что твой папа умер"». Анна Седокова уехала с сыном за границу на фоне травли из-за смерти Яниса Тиммы

«Я не помню, какой это был день в больнице. Может, шестой, может, девятый. Я не помню это время. Память стерла его, защищаясь. Не помню людей рядом, только врачей, которые спасали меня. Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?"».

По словам Анны, именно беспокойство за сына заставило ее подняться на ноги: после смерти Тиммы она оказалась в больнице с нервным срывом. «В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть с ним вместе. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего. Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности "замирать"», - говорит певица.