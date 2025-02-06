42-летняя Анна Седокова уехала за границу вместе со своим сыном Гектором из-за травли на фоне смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Накануне она призналась, что хочет защитить ребенка от информации от других людей на фоне общественного резонанса: в Сети широко обсуждали смерть Тиммы и обвиняли в этом Седокову.
«Мальчик ему сказал: "Я знаю, что твой папа умер"». Анна Седокова уехала с сыном за границу на фоне травли из-за смерти Яниса Тиммы
«Я не помню, какой это был день в больнице. Может, шестой, может, девятый. Я не помню это время. Память стерла его, защищаясь. Не помню людей рядом, только врачей, которые спасали меня. Вдруг раздался звонок. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер, и что такое суицид?"».
По словам Анны, именно беспокойство за сына заставило ее подняться на ноги: после смерти Тиммы она оказалась в больнице с нервным срывом. «В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть с ним вместе. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая неслась на него от других людей. Я приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего. Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности "замирать"», - говорит певица.
«Я не знаю, кто мне помог пролететь все это время (32 часа) и долететь в пункт назначения. Мы с Гектором были измотаны. Но я верила, что обязательно со всем справлюсь. И совсем скоро меня ждет встреча с самыми важными людьми в моей жизни», - рассказала Анна в соцсетях.
Гектор - сын Анны Седоковой от бизнесмена Артема Комарова. При этом Янис Тимма, по словам Анны, очень любил мальчика и проводил с ним много времени.
Янис Тимма и Анна Седокова были женаты четыре года, а развелись за несколько дней до того, как баскетболист покончил с собой. Тело 32-летнего Яниса Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в Москве в декабре минувшего года - после следствие установило, что спортсмен покончил с собой.
Все произошло всего через несколько дней после развода с Седоковой, поэтому близкие баскетболиста и многие пользователи Сети обвинили ее в том, что это она довела спортсмена до самоубийства: она якобы разрушила карьеру перспективного спортсмена и бросила его после того, как у него закончились деньги. На фоне развода Тимма якобы впал в депрессию и не смог с этим справиться.