В конце апреля Департамент полиции и погранохраны закроет бюро обслуживания на улице Пинна в Ласнамяэ. Это решение разочаровало жителей столичного района, так как в будущем им придется забирать документы либо в бюро обслуживания на Таммсааре-теэ, который находится далеко, либо в Selver.
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«ВЫМИРАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО» ⟩ Жители Таллинна возмущены закрытием бюро обслуживания в Ласнамяэ
Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщает на своем сайте и в социальных сетях, что бюро обслуживания на улице Пинна в столичном районе Ласнамяэ будет открыт только до конца апреля. В дальнейшем жителям Ласнамяэ необходимо будет обращаться в бюро обслуживания на Таммсааре-теэ.