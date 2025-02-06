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«ВЫМИРАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО» Жители Таллинна возмущены закрытием бюро обслуживания в Ласнамяэ

Перевод: Седа Дунгурова
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Бюро расположенное на улице Пинна в Ласнамяэ.
Бюро расположенное на улице Пинна в Ласнамяэ. Фото: Tairo Lutter

В конце апреля Департамент полиции и погранохраны закроет бюро обслуживания на улице Пинна в Ласнамяэ. Это решение разочаровало жителей столичного района, так как в будущем им придется забирать документы либо в бюро обслуживания на Таммсааре-теэ, который находится далеко, либо в Selver.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщает на своем сайте и в социальных сетях, что бюро обслуживания на улице Пинна в столичном районе Ласнамяэ будет открыт только до конца апреля. В дальнейшем жителям Ласнамяэ необходимо будет обращаться в бюро обслуживания на Таммсааре-теэ.

После закрытия бюро обслуживания на улице Пинна в помещениях полицейского участка останутся цифровые киоски, останутся цифровые киоски, где можно будет сфотографироваться на документы, сдать отпечатки пальцев и образец своей подписи. Затем можно продолжить подачу заявления на получение документа в среде самообслуживания на своем смарт-устройстве, компьютере или на расположенном в отделении полиции и предназначенном для клиентов компьютере. Чтобы забрать документ, заявитель может выбрать наиболее удобный для него магазин Selver.

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